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В Подмосковье эвакуируют аутлет

В Подмосковье из-за пожара эвакуируют ТЦ Novaya Riga Outlet Village

В Подмосковье эвакуируют посетителей ТЦ Novaya Riga Outlet Village. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видео, опубликованном каналом, слышно оповещение о пожарной тревоге. Посетителей просят покинуть территорию торгового центра. На месте виден столб черного дыма. По информации канала, эпицентр пожара находится вблизи ТЦ.

Как сообщает «Осторожно, Москва», горит склад, распложенный рядом с Novaya Riga Outlet Village.

20 июня сообщалось, что в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну.

До этого в ресторане на Петровской набережной в Санкт-Петербурге случился пожар.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

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