Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В частном доме в Ленобласти нашли лабораторию по производству мефедрона

В Ленобласти накрыли нарколабораторию в частном доме

В Ленобласти полицейские накрыли лабораторию по производству мефедрона в частном доме. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Ломоносовском районе. Стражи порядка ликвидировали нарколабораторию, расположенную в одном из частных домов дачного некоммерческого поселения «Усадьба Можайское» Виллозского городского поселения.

Правоохранители задержали 44-летнего организатора незаконного бизнеса и его 25-летнего сообщника, приехавшего из Краснодарского края. В жилище нашли и изъяли четыре контейнера с мефедроном и 25 канистр с жидкостью, которую отправят на анализ.

Полицейские установили, что мужчины синтезировали наркотик с февраля 2024 года, чтобы в дальнейшем продать его бесконтактным способом через закладки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тверской области школьник пытался спрятать в лесу 49 свертков с наркотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами