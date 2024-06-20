В частном доме в Ленобласти нашли лабораторию по производству мефедрона

В Ленобласти полицейские накрыли лабораторию по производству мефедрона в частном доме. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Ломоносовском районе. Стражи порядка ликвидировали нарколабораторию, расположенную в одном из частных домов дачного некоммерческого поселения «Усадьба Можайское» Виллозского городского поселения.

Правоохранители задержали 44-летнего организатора незаконного бизнеса и его 25-летнего сообщника, приехавшего из Краснодарского края. В жилище нашли и изъяли четыре контейнера с мефедроном и 25 канистр с жидкостью, которую отправят на анализ.

Полицейские установили, что мужчины синтезировали наркотик с февраля 2024 года, чтобы в дальнейшем продать его бесконтактным способом через закладки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тверской области школьник пытался спрятать в лесу 49 свертков с наркотиками.