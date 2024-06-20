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Столичная прокуратура начала проверки после пожара в яхт-клубе в Московской области

Прокуратура проведет проверки после пожара в яхт-клубе в Московской области

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МЧС РФ по Московской области

Московская прокуратура на транспорте проведет проверки после пожара в яхт-клубе в Мытищах Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что пожар произошел 20 июня в ангаре для хранения маломерных судов.

Как сообщил Telegram-канал МЧС по Московской области, огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров. На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

«По окончании проверочных мероприятий прокуратурой будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну.

По данным спасателей, из ТЦ вывели около 200 человек после того, как некто рассказал о дыме в сауне на цокольном этаже комплекса. Пожарные приехали на место происшествия, но следов возгорания не нашли, и оказалось, что посетитель сауны просто принял пар за дым.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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