Россиянам объяснили, как выбирать готовую еду, чтобы избежать отравления

Заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Радио 1» прокомментировал массовое отравление россиян консервированной фасолью. Эксперт объяснил, как выбирать готовую еду, чтобы избежать отравления.

«Нужно смотреть, чтобы продукты хранились в холодильнике, чтобы холодильник имел стеклянные дверцы и плотно закрывался, чтобы сроки годности были нормальные, чтобы внешних следов плесени или чего-то еще не было», — порекомендовал специалист.

Он добавил, что от употребления продукта стоит отказаться, если не понравился его запах и присутствуют внешние признаки испорченности.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.