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Упавшее дерево придавило машину с беременной женщиной во время урагана в Москве

Baza: в Москве машину с беременной женщиной придавило деревом во время урагана

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Shutterstock

В Москве во время урагана упавшее дерево придавило машину с 42-летней беременной женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у дома на улице Коминтерна. Когда беременная женщина находилась в салоне автомобиля, на машину упало дерево, которое сильно придавило ее. На помощь пострадавшей пришли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ее из транспортного средства.

После произошедшего женщину доставили в перинатальный центр, чтобы врачи осмотрели пострадавшую и проверили сохранность плода. Ее состояние оценили как среднетяжелое.

До этого на юге Москвы женщину, которая шла по парку, сдуло ветром в Царицынский пруд и унесло в воду во время урагана. Чтобы вызволить ее из воды, на место отправили катер. Спасатели подняли пострадавшую на борт судна. Сейчас она госпитализирована.

Ранее десять человек пострадали из-за урагана в Москве.

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