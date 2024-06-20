Иванов заявил, что больше не занимает должность замминистра обороны РФ

Тимур Иванов заявил в зале суда, что больше не является заместителем министра обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — ответил он на вопрос судьи Басманного суда Елены Ленской.

Иванова доставили в суд на рассмотрение вопроса о продлении ареста 20 июня.

Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Он арестован до 23 июня. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово». Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину.

До этого автоэксперт Вячеслав Субботин говорил, что бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, подозреваемый по делу об особо крупной взятке, покупал госномера для автомобилей за 6 млн рублей, чтобы обозначить свой статус в обществе.

Ранее сотрудников оборонного предприятия РФ заподозрили в краже комплектующих.