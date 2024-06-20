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Вьетнамцам продлят срок пребывания в РФ по электронной визе

Путин: для граждан Вьетнама увеличат срок пребывания в РФ по электронной визе

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Depositphotos

Вьетнамцы, оформившие электронную визу для посещения России, смогут дольше находиться в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять электронные визы, но они дают возможность пребывать только 16 суток на территории России. Сегодня министру иностранных дел сказал: мы этот срок увеличим», — объявил российский лидер на встрече с выпускниками вузов РФ и СССР.

Путин напомнил, что власти Вьетнама уже продлили максимальный срок пребывания россиян в республике.

Находясь во Вьетнаме, Путин также заявил, что РФ выделила квоты в 1 тыс. бюджетных мест для обучения вьетнамцев, назвал перспективным развитие морского коридора ВладивостокХошимин, и пригласил высшее руководство страны посетить РФ.

Ранее президент Вьетнама оценил авторитет России в мире.

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