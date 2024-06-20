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Москвичка сняла на видео влетевшее во время урагана на балкон дерево

В Москве девушка сняла на видео дерево, влетевшее на балкон во время урагана

В Москве местная жительница сняла на видео, как из-за сильного ветра на ее балкон влетело дерево. Кадры опубликовал Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе Медведково. Девушка снимала на телефон видео о разбушевавшемся урагане, когда за окном начало падать дерево. На кадрах видно, как ветки разбивают остекление после чего запись прерывается.

По данным издания, автор ролика не пострадала.

До этого СМИ сообщало, что меньшей мере семь человек пострадали из-за последствий урагана «Эдгар» в Москве и Московской области. В Тимирязевском районе дерево рухнуло на 79-летнего мужчину, он повредил руку. А в Гагаринском районе дерево повалилось на автомобиль, стоявший на светофоре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.

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