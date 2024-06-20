Десять человек пострадали из-за урагана в Москве

В Москве десять человек пострадали в результате ураганного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам сотрудника экстренных служб, люди пострадали из-за ураганного ветра, наблюдавшегося в отдельных районах Москвы.

При этом представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что двое человек пострадали от стекол в трамвае.

В общественный транспорт ударил сорванный сильным порывом ветра металлический лист.

В экстренных службах добавили, что в столице упали минимум 23 дерева, в результате пострадали шесть человек, повреждения получили восемь автомобилей.

Москвичей предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.