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Эксперт объяснил, как в России будут проверять производителей готовой еды

Общественник Павлов: производители еды будут на особом внимании прокуратуры

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Pixabay

Заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Радио 1» прокомментировал инициативу депутата Госдумы провести внеплановые проверки всех производителей и продавцов готовой еды после массового отравления россиян. Эксперт рассказал, на что конкретно будут обращать внимание надзорные органы.

«А внимание будут обращать при проверках не только на магазины, но и на места производства этих блюд, и там уже должны проверять все: условия хранения, полное наличие всех документов на сырье, наличие медицинских книжек у персонала, соблюдение всех температурных режимов. Контролю должны подлежать все эти элементы», — подчеркнул Павлов.

Он добавил, что наказание для предприятия может быть в виде крупного денежного штрафа, в виде изъятия продукции, а в некоторых случаях возможно прекращение деятельности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный до этого обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве изъяли свыше 60 тонн продукции, которая может вызвать ботулизм.

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