Притон с проститутками накрыли в квартире в центре Петербурга

В центре Петербурга полицейские накрыли небольшой притон с проститутками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов узнали, что в доме №88 по Невскому проспекту работает бордель. Полицейские прибыли на место и задержали в незаконном заведении 51-летнюю женщину, которая организовала притон, а также девять работниц в возрасте от 27 до 42 лет. Среди них были как местные жительницы, так и приезжие из других регионов и стран ближнего зарубежья.

Всех пойманных в незаконном заведении доставили в отдел полиции. Работавших в борделе женщин привлекли к административной ответственности, а в отношении хозяйки притона возбудили уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Сообщается, что сейчас она задержана.

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