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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотниками

Губернатор Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Гусев призвал местное население сохранять спокойствие, отметив, что «силы противовоздушной обороны наготове».

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил губернатор.

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ на территории Курской области.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над Покровским районом региона был сбит беспилотник самолетного типа. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На месте инцидента находятся оперативные службы и правоохранительные органы.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.

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