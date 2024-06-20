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В Москве бизнес-центр «Агат» передают государству

ФССП передает государству принадлежащий Хотину бизнес-центр «Агат» в Москве

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ работают над передачей в доход государства московского бизнес-центра «Агат», который принадлежит бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках принудительного исполнения судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра «Агат», расположенного по адресу: Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40», — заявили в ФССП.

13 июня собственность государства передали торговый центр и бизнес-центр «Черемушки», принадлежащие Алексею Хотину.

6 июня сообщалось, что приставы проводят действия по передаче принадлежащей Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду государству.

До этого Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии общего режима Алексею Хотину, обвиняемому по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Кроме того, суд взыскал с бизнесмена и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн руб. в пользу государства.

Ранее суд обратил в доход государства активы «Макфы».

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