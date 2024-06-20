Курьер на электровелосипеде сбил женщину в Петербурге и скрылся

В Петербурге сотрудник доставки на электровелосипеде сбил 52-летнюю женщину, которая в результате попала в реанимацию. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По информации сообщества, инцидент произошел на улице Подвойского. Курьер на электровелосипеде допустил столкновение с женщиной, которая шла возле своего дома. На кадрах, которые снял очевидец происшествия, видно, как сотрудник доставки после аварии собирает с асфальта разлетевшиеся вещи и пытается завести свой транспорт, пока пострадавшая лежит без движения. В результате мужчина уезжает с места аварии.

Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение и положили в отделение реанимации. Врачи диагностировали у нее открытый перелом руки и переломы ребер. Сообщается, что по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее самокатчик сбил россиянку с грудным ребенком на руках и скрылся с места аварии.