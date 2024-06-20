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Женщина не может добиться алиментов от экс-супруга, который ушел на СВО и стал дезертиром

Екатеринбурженка потребовала алименты и узнала, что ее экс-супруг дезертировал

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что ее бывший муж ушел на фронт и не платит алименты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев.

По словам Вихарева, о совершенном экс-супругом преступлении екатеринбурженка узнала, когда пыталась получить от него положенные выплаты.

Мужчина ушел на СВО, но его бывшая жена так и не получила денег, а затем выяснились подробности о его службе в рядах ВС РФ. В настоящее время местонахождение военнослужащего неизвестно.

«Ситуация странная, главное — разобраться. Выясняем в каком статусе на самом деле находится неплательщик. Если все-таки служит, то добиться выплат будет несложно», — заметил парламентарий и пообещал разобраться в проблеме горожанки.

Ранее жительница Москвы обвинила пассажиров автобуса в том, что они не отправились в зону СВО.

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