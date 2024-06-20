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Раненный на западе Москвы подозреваемый в убийстве скейтера вышел из комы

РИА: подозреваемый в убийстве скейтера в Москве мужчина вышел из комы

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Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве Андрей Демин вышел из комы. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Мужчина попал в кому в результате задержания полицией.

Мужчина проходит фигурантом дела об убийстве 34-летнего Константина Балишанского — скейтера, бывшего участника команды NikeSB. В начале июня в Москве его застрелили из автомата. Оказалось, что с подозреваемым 35-летним Деминым Балишанский был знаком. Беглеца поймали спустя 2,5 часа, при задержании, как сообщалось, он не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ и был ранен в голову.

По данному факту возбудили уголовное возбуждено по статье об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Во время обыска по месту регистрации подозреваемого нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве скейтера.

Ранее в Подмосковье мужчины устроили ДТП, чтобы попытаться расправиться с директором столичного рынка.

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