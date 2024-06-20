Россияне рассказали о своем отношении к голосовым помощникам

Каждый десятый россиянин является активным пользователем голосового помощника для защиты от спам-звонков, следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и виртуального оператора «СберМобайл».

Почти половина опрошенных (48%) назвали прием звонка с возможностью прослушать запись разговора самой полезной функцией голосового помощника, отправку записи в мессенджеры – 32%, настройку персональных ответов – 13%, а выбор голоса и характера голосового ассистента – 7%.

Также 38% респондентов хотят, чтобы голосовой помощник принимал спам-звонки за них, 30% уже пользуются этой функцией, 18% сомневаются, а 14% согласны на такую функцию, но хотят сами настраивать ответы голосового помощника.

Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в июне 2024 года. Всего в опросе приняли участие более 50 тыс. россиян.