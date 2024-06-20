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Супруги вернулась домой и обнаружили, что весь их дом покрыт гусеницами.

Inside Edition: в Канаде дом семьи оказался весь покрыт гусеницами

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STAR-MEDIA/Michael Schone/Global Look Press

В Канаде супруги вернулись из поездки и обнаружили, что их дом оказался полностью покрыт гусеницами, пишет Inside Edition.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Онтарио, где подобное нашествие гусениц случается примерно раз в 10 лет. По словам Алисии Пири, хозяйки дома, это зрелище оказалось настолько неприятным для нее, что она долго не могла открыть входную дверь.

«Я была возмущена ими и почувствовала отвращение к ним [гусеницам], потому что мы не были готовы это увидеть», — поделилась эмоциями канадка.

Приехавшие специалисты установили, что гусеницы не представляют опасности для людей, но почему насекомые буквально облепили дом семьи, для экспертов осталось загадкой. Теперь супруги надеются, что подобная ситуация с ними не повторится.

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