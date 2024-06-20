Екатеринбуржец выстрелил в воздух из-за шума под окном, хулиганы открыли ответный огонь

Четырех человек привлекли к ответственности по факту стрельбы в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Ночью 16 июня группа мужчин шумела под окнами жилого дома в Кировском районе и мешала спать местным жителям. Им сделал замечание екатеринбуржец, но получил в ответ угрозы. Тогда он выстрелил в воздух из охотничьего ружья, а молодые люди сделали несколько выстрелов из пистолета. В результате никто не пострадал.

«Владелец двустволки по требованию сыщиков добровольно явился с повинной в дежурную часть отдела полиции и дал необходимые показания. Сейчас он находится на подписке о невыезде, в отношении него заведено административное дело по ст. 20.13 КоАП РФ — стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Противоборствующими ему дебоширами оказались четверо граждан нашей страны, все четверо привлечены к административной ответственности за хулиганство и арестованы сроком от 12 до 13 суток», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что один из хулиганов выбросил пистолет, которым воспользовался, в озеро Шарташ. Проверка по факту инцидента продолжается.

Ранее житель Краснодарского края открыл стрельбу на центральном рынке и скрылся на велосипеде.