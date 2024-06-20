Четыре человека пострадали от суперливня с ураганным ветром

В Москве четыре человека пострадали из-за мощного ливня с ураганным ветром. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что один из пострадавших упал вместе с биотуалетом на асфальт в районе Дорогомилово, к нему выехали экстренные службы. В районе Аэропорт дерево повалилось на джип, в котором находился водитель, он пострадал. В районе Покровское-Стрешнево дерево, оборвав провода, рухнуло на машину, в которой находился мужчина. В центре столицы на Малой Ордынке снесло забор, который упал на женщину.

Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. В ведомстве рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро.

По прогнозу синоптиков, такая погода продлится в Москве до вечера. В некоторых районах возможен град.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. На улицы города дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб.

Ранее москвичам спрогнозировали дожди рекордной силы.