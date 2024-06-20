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Чиновнику из Хакасии дали условный срок за травмирование девяти детей на горке

В Хакасии осудили чиновника, виновного в травмировании девяти детей на горке

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В Хакасии вынесли приговор экс-чиновнику по делу о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этомсообщает прокуратура региона.

Обрушение горки произошло на территории поселка Усть-Абакан в декабре 2023 года. В тот момент на ней находились девять детей и взрослая женщина. Все они упали с трехметровой высоты и получили травмы разной степени тяжести.

Как было установлено, заместитель главы Усть-Абаканского поссовета, ответственный за монтаж деревянной конструкции, не принял мер по запрету доступа к горке, которая еще не прошла государственную регистрацию. Установка горки проходила под непосредственным руководством подсудимого и без разработки проектной документации.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с двухлетним испытательным сроком. На этот же период осужденному запретили занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий.

По решению суда, пострадавшие получат от местного муниципального образования компенсацию морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей.

Ранее семья ребенка, на которого в пермском детсаду упал шкаф, получила 300 тыс. рублей.

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