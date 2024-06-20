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Врач назвала лекарства, которые нужно взять, отправляясь с ребенком на море

Врач Сайфулина: отправляясь с ребенком на море, нужно взять средства от простуды

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Shutterstock

Отправляясь с ребенком на море, важно включить в аптечку бинты, пластыри, антисептический крем, перекись водорода, репелленты от насекомых, а также детские солнцезащитные средства. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Дополнительно к этому аптечка должна содержать градусник, соленый раствор для носа, жаропонижающие средства, средства от кашля, зеленку в фломастере и препараты от отравления», — продолжила специалист.

Она добавила, что также стоит взять с собой средства для поддержания иммунитета. Кроме того, врач посоветовала перед отпуском посетить педиатра, особенно если специалист регулярно наблюдает за ребенком.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов до этого предупреждал, что в море могут попадать вредоносные микроорганизмы, которые вызывают у человека различные заболевания, особенно инфекции желудочно-кишечного тракта и воспалительные процессы в ушах. Вода, по его словам, может быть испорчена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями.

Также он сообщил, что некоторые обитатели моря, такие как морские ежи, медузы и некоторые виды рыб, могут быть опасными для человека.

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