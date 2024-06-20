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В Петербурге пенсионерка обменяла 2 млн рублей на билеты банка приколов

«78.ru»: в Петербурге мошенники обманули пенсионерку на два миллиона рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Пожилая жительница Колпино лишилась двух миллионов рублей, обменяв накопления на билеты банка приколов. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратилась 86-летняя жительница Колпино, женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестных, которые представились полицейскими. Злоумышленники сообщили, что в отношении пенсионерки совершаются мошеннические действия и необходимо проверить ее сбережения.

Пожилую женщину убедили сложить все имевшиеся у нее средства в полиэтиленовый пакет и передать курьеру для «проверки». Спустя сутки, другой курьер вернул потерпевшей накопления, но вместо купюр в нем находились билеты банка приколов.

Пенсионерка запомнила приметы второго курьера, полиция разыскивает пожилого мужчину с тростью, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб составил 2 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что житель Башкирии отдал мошенникам восемь миллионов рублей. Неизвестный позвонил мужчине и представился финансовым аналитиком, у которого есть большой опыт в сделках по инвестированию в разные проекты. «Специалист» предложил россиянину вложить деньги, и местный житель согласился. За время общения аферист выманил у пострадавшего крупную сумму.

Ранее россиянин обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов.

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