«Поняли, что дело плохо»: продюсер – о госпитализации Кушанашвили

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили находится в реанимации, сообщил «Газете.Ru» его продюсер Антон Шестак. По его словам, телеведущий приехал сдавать анализы, врачи рекомендовали ему лечь в больницу. Шестак отметил, что Кушанашвили в сознании, но у него сильное вздутие живота.

«Сейчас он в реанимации, там подозрения разные на панкреатит, на другое, и про цирроз я не слышал и подтвердить не могу. Мы сегодня пошли сдавать анализы. Мы поняли, что дело плохо, повели его в медучреждение. Там, когда сдавали анализы, нам сказали, что лучше госпитализироваться, и мы поехали в больницу. То есть его не экстренно госпитализировали, не из дома повезли полумертвого. Он в сознании, он отвечает врачам, сам он ходит по коридору и проходит УЗИ самостоятельно. Но нужно в реанимацию, потому что состояние тяжелое из-за того, что человек банально не может там сходить в туалет, ничего, у него вздутие живота, большое. Поэтому решили, что надо госпитализацию проводить», — сказал он.

При этом продюсер опроверг информацию СМИ о том, что медики заподозрили у Кушанашвили цирроз печени.

20 июня Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на родственников Кушанашвили, что журналист госпитализирован в Красногорске. По их словам, несколько дней назад Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота. Он самостоятельно поехал в клинику на обследование. Как сообщил Shot, телеведущему поставили предварительный диагноз — цирроз печени.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как вышел в прямой эфир после избиения.