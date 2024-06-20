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Красноярцы отправились в колонию за нападение на продавца ради 3 тысяч рублей

В Красноярске напавших на продавца ради трех тысяч рублей отправили в колонию

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Максим Блинов/РИА Новости

В Красноярске двоих мужчин, которые напали на продавца ради кражи трех тысяч рублей, отправили в колонию. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, мужчины познакомились на улице и решили отметить это событие, однако денег на празднование не оказалось. Тогда они решили раздобыть средства незаконным путем — злоумышленники зашли в закусочную и забрали из сумки продавца три тысячи рублей, угрожая сотруднице ножом. Кроме того, они отобрали у нее телефон и скрылись. Позже преступники сдали его в ломбард за две тысячи рублей.

Ранее судимых нарушителей задержали по горячим следам, а телефон вернули владелице. Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел материалы дела и признал мужчин виновными в совершении разбойного нападения. Одного приятеля приговорили к шести годам лишения свободы, а второго к четырем годам. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

Ранее мигранта, москвича и тверитянина отправили в колонию за производство и торговлю мефедроном.

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