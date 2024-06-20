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Врач назвала нетипичный симптом ботулизма

Врач Киндалова: мелькание «мушек» перед глазами может быть симптомом ботулизма

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Shutterstock

При заражении ботулизмом человек может видеть туман, сетку, мелькание «мушек», а также испытывать двоение в глазах. Об этом RT рассказала эксперт Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ, врач-инфекционист (гепатолог) Екатерина Киндалова.

При этом к первым признакам болезни можно отнести симптомы кишечного расстройства и интоксикация — диффузные головные боли, слабость, адинамия, боли в животе, тошнота, рвота, повышение температуры тела, уточнила врач. После этого могут проявляться неврологические расстройства, предупредила она. По ее словам, основной период заболевания характеризуется снижением двигательной силы глазных мышц и нарушением зрения.

«Нарастает чувство сухости во рту, голос становится гнусавым, появляются нарушения глотания (дисфагия), в горле чувствуется «комок». Больной поперхивается пищей. В случае прогрессирования заболевания нарастает паралитический синдром, вплоть до развития дыхательной недостаточности, что является основной причиной неблагоприятных исходов», — заключила Киндалова.

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский до этого говорил, что ботулизм проявляется большим количеством неожиданных симптомов, многие из которых не характерны для отравления. В 100% случаев это заболевание требует госпитализации, если вовремя не обратиться к врачу, то оно грозит серьезными последствиями, предупредил он.

Ранее стало известно, могут ли инъекции ботулотоксина привести к ботулизму.

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