США запросили арест более 70 россиян за 16 лет

С 2008 года по запросам правоохранительных органов США в третьих странах были арестованы более 70 граждан Российской Федерации. Об этом говорится в докладе МИД РФ и Белоруссии «О ситуации с правами человека в отдельных странах».

Россияне были арестованы в таких странах как Германия, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Швейцария, Южная Корея, Чехия, Доминиканская Республика.

В докладе внешнеполитических ведомств говорится, что Соединенные Штаты «охотятся» на граждан других стран по всему миру, нарушая тем самым международно-правовые двусторонние договоренности, а также нормы национального законодательства тех государств, где арестовывались иностранцы.

С 2020 по 2023 год по меньшей мере четверо задержанных в третьих странах граждан России были экстрадированы в США, в том числе IT-специалист и предприниматель Александр Винник.

В МИД подчеркнули, что в сложившихся условиях российские дипломаты делают все от них зависящее для помощи соотечественникам.

Ранее в Италии арестовали россиянина за организацию побега Артема Усса.