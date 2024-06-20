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В Винницкой области обесточены 218 тысяч абонентов

Под Винницей обесточены 218 тыс. абонентов из-за повреждения энергообъекта

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Министерство энергетики Украины сообщило, что порядка 218 тысяч абонентов остались без света в Винницкой области после того, как в регионе был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что были обесточены жители 427 населенных пунктов области. На данный момент без света остаются более 7,2 тысячи в Киевской области.

До этого сообщалось, что в Сумской области Украины в ходе ночной атаки дронов ВС РФ был поврежден объект энергетики. По информации компании, из-за этого были обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс восстановления энергопотребления.

Также отмечается, что во время воздушной тревоги выключались несколько энергообъектов в Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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