Синоптик оценил вероятность смерча в Москве

Точно предсказать такое погодное явление, как смерч, почти невозможно, заявил синоптик Александр Шувалов. Сегодня смерч ожидается в Москве и Московской области, вероятность оценивается в 10-20%, заявил он в беседе с 360.ru.

«Для возникновения смерча нужен целый ряд факторов, в частности очень большие контрасты температуры, достигающие 10-15 градусов на фронтальном разделе», — рассказал синоптик.

В Москве сегодня наблюдаются условия, в которых может образоваться смерч, однако вероятность все-таки невысока, подчеркнул он. С большей долей вероятности – в 30-40% — смерч появится в Ярославской, Костромской областях или на юге Вологодской области, заявил Шувалов. Москвичам же он спрогнозировал дожди, град и шквалистый ветер.

Напомним, Гидрометцентр сегодня сообщил, что в Москве наблюдаются все условия для формирования смерча, в том числе - неустойчивость атмосферы и насыщенный влагой воздух. Также они отмечаются в Смоленской, Псковской и Новгородской областях.

Ранее мощный торнадо прошелся по Уралу.