Отару Кушанашвили госпитализирован в Красногорске

Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на родственников шоумена.

По их словам, несколько дней назад Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота. Он самостоятельно поехал в клинику на обследование. Журналисту поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.

Отмечается, что на данный момент Кушанашвили восстанавливается после хирургического вмешательства.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Кушанашвили увезли в реанимацию с сердечным приступом из ресторана в центре Москвы. Продюсер и жена ведущего заявляли, что причиной случившегося стало переутомление. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что Генпрокуратура РФ проверит телеведущего на предмет ложного вызова и инсценировки болезни.

Позже Кушанашвили опроверг, что устроил инсценировку инфаркта. Шоумен заявил, что «еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках». Он также принес извинения за публикацию ролика из автомобиля, в котором прокомментировал матом новости о своей госпитализации.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как вышел в прямой эфир после избиения.