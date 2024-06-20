Маленький мальчик прогулялся по карнизу на 11-м этаже, пока его мать спала

В Подмосковье маленький мальчик гулял по карнизу на 11-м этаже жилого дома, пока его мать спала в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме на улице Твардовского в Балашихе. Маленький мальчик вышел на карниз через окно и прогулялся по нему под крики напуганных соседей. При этом за происходящим наблюдала его сестра, которая стояла в оконном проеме.

Очевидцы инцидента пытались уговорить ребенка вернуться в квартиру. В это время другие неравнодушные совершали попытки попасть в квартиру, однако мероприятие не увенчалось успехом. Сообщается, что мать малолетних в этот момент спала. По словам местных жителей, женщина могла быть пьяна.

В результате произошедшего никто не пострадал. Органы опеки начали проверку семьи, где воспитываются несовершеннолетние.

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