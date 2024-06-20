Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани наказали мать и ее сожителя за развращение несовершеннолетней дочери

Краснодарка и ее сожитель, развращавшие дочь, получили 18 и 17 лет колонии

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Краснодаре местную жительницу и ее партнера признали виновными в развращении несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Оба обвиняемых проходили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ. Женщина также обвинялась по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ, а ее сожитель — по статье «Кража» УК РФ за хищение мобильных телефонов и средств с найденных им банковских карт.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Суд признал краснодарцев виновными и приговорил их к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим запретом заниматься воспитательной, педагогической, а также тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними. Матери потерпевшей назначили наказание на срок 18 лет. Ее партнер отправится в колонию на 17 лет. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.

Ранее в Москве задержали отца-педофила, который годами насиловал родную дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами