На Кубани наказали мать и ее сожителя за развращение несовершеннолетней дочери

В Краснодаре местную жительницу и ее партнера признали виновными в развращении несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Оба обвиняемых проходили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ. Женщина также обвинялась по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ, а ее сожитель — по статье «Кража» УК РФ за хищение мобильных телефонов и средств с найденных им банковских карт.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Суд признал краснодарцев виновными и приговорил их к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим запретом заниматься воспитательной, педагогической, а также тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними. Матери потерпевшей назначили наказание на срок 18 лет. Ее партнер отправится в колонию на 17 лет. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.

Ранее в Москве задержали отца-педофила, который годами насиловал родную дочь.