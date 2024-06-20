На Ямале стая собак напала на ребенка и отгрызла ему часть ягодицы

На Ямале собаки напали на мальчика около школы и сильно покусали его. Фото последствий нападения опубликовал Telegram-канал NSK.

Инцидент произошел 18 июня на детской площадке по улице Космонавтов в Ноябрьске. На размещенном в сети кадре видно, что животные вырвали на ягодице ребенка кусок кожи вместе с мясом. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сейчас мальчик проходит лечение амбулаторно.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по ЯНАО заявили, что проводят проверку по факту случившегося. Инцидент также заинтересовал местную прокуратуру. В пресс-службе ведомства уточнили, что проверят органы местного самоуправления на предмет соблюдения законодательства в сфере отлова безнадзорных животных.

Ранее в приморском селе Авангард восьмилетняя девочка пострадала от нападения собаки.