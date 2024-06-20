«От нее мало что осталось»: очевидцы рассказали о наезде автобуса на женщину в Домодедово

Отказ тормозов мог стать причиной наезда автобуса на женщину на автовокзале в подмосковном Домодедово. Об этом «Газете.Ru» сообщила местная жительница Вера, ссылаясь на слова очевидцев наезда. Женщина объяснила, что видела тело погибшей уже после происшествия — от нее «мало что осталось».

«Я не видела момента наезда. Девушка лежала на тротуаре, рядом — мозги и печень. Тело убирали лопатой. Мало что осталось от девушки. [Одни] говорят — отказали тормоза. Другие сказали, что там стоял автобус, и он (водитель. — «Газета.Ru») хотел его объехать, но объезжать стал не по дороге, а по тротуару. Когда он на нее наехал, сначала подумали, что наехал только на ноги, что живая останется. А потом он полностью по ней проехал», — сообщила она.

Другой житель города Домодедово также сообщил «Газете.Ru», что автобус мог быть в неисправном состоянии.

«[Жена] приехала на станцию, когда это все уже случалось, минут через 5-10 после происшествия. Говорят, что автобус был в неисправном состоянии и не смог затормозить», — сказал он.

Очевидица Светлана (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что видела происшествие из окна соседнего автобуса.

«Автобус проехал с таким рычанием, мы поначалу не могли понять, что происходит. В окно видим, что он рядом, и шум как у реактивного самолета. Только потом впереди сидящие закричали, что женщину задавил», — добавила она.

По информации прокуратуры Московской области, наезд автобуса на женщину произошел на автовокзале в Домодедово около восьми утра. Она скончалась на месте от полученных травм.

«Водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, с целью предотвращения столкновения с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где совершил наезд на 39-летнюю женщину. <…> В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

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