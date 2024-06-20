В Госдуме раскритиковали законопроект о запрете на увольнение женщин с детьми

В России предусмотрено уже достаточно много мер поддержки женщин с детьми. Новые инициативы не должны быть популистскими и ущемлять права работодателей, отметила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Так она в беседе с 360.ru прокомментировала законопроект о запрете на увольнение молодых матерей, который планируется внести на рассмотрение депутатов.

Среди действующих мер поддержки матерей Бессараб назвала право матери на легкий труд, запрет на сверхурочный рабочий день, выплаты по листку временной нетрудоспособности в связи с беременностью и пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет и другие.

«На мой взгляд, сегодня женщины достаточно защищены, — считает депутат. — Возможна дальнейшая корректировка трудового законодательства, но при этом мы должны учитывать, что каждая дополнительная гарантия в то же время является дискриминирующим фактором для работодателей: тогда они будут отдавать предпочтение более взрослым женщинам и, например, мужчинам».

Все предложения по поводу изменения трудового законодательства должны тщательно изучаться, чтобы популистские меры не нанесли вреда, заключила парламентарий.

Напомним, также в Госдуме призвали ввести запрет на отчисление молодых матерей из учебных заведений. Кроме того, предлагается разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений до достижения ребенком трех лет.

Ранее сообщалось, что в России могут по-новому поддержать рожающих студенток.