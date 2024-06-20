Россиянка выдумала троих детей и заплатила «акушерам», чтобы получать пособия

В Екатеринбурге возбудили дело на женщину, которая получила почти 900 тыс. рублей в качестве пособий на трех детей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

По данным инсайдера, 26-летняя местная жительница оформила поддельные документы, согласно которым у нее в 2019-м, 2021-м и 2022-м годах родились трое детей. Эти сведения она предоставила в управление соцполитики и потребовала положенные ей выплаты.

С помощью некой Гули женщина смогла получить фальшивые свидетельства о рождении, а в качестве свидетелей своих предполагаемых родов на дому привлекла знакомых, которые сыграли роли акушеров.

После того как спектакль перед сотрудниками управления был разыгран, мошенница получила 892 тыс. рублей. При этом каждому из троих лжеакушеров она заплатила за ложь по 30 тыс.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Подозреваемая, которая на самом деле является матерью двух несовершеннолетних детей, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее бездетная россиянка получила материнский капитал и потратила его на погашение долгов.