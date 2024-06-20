Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польские власти с 1 июля отменят ряд выплат украинским беженцам

IAR: Польша отменила выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе

close
100%
Bryan Woolston/Reuters

Власти Польши с 1 июля отменят выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья. Об этом сообщает радиостанция IAR.

«Правительство Польши <...> объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей», — говорится в публикации.

Польские власти выплачивали владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, по 40 злотых в день за каждого человека (около $10). Кроме того, беженцы получали единоразовую выплату в размере 300 злотых (около $75).

До этого руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что филиал организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) использовал Украину, чтобы через нее переправлять террористов в страны Запада.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами