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В Киеве неизвестные устроили погром на могилах солдат ВСУ

«Страна.ua»: в Киеве неизвестные разгромили могилы трех украинских военных

Неизвестные устроили погром на могилах украинских военных в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко», — отмечается в публикации.

Неизвестные разрисовали портреты солдат и флаги, которые размещены на могилах. Также они разбросали цветы и венки и порвали брошюры на стендах перед ними.

20 июня стало известно, что боец штурмового отряда из Забайкальского края группировки войск «Восток» с позывным «Мияги» в одиночку почти неделю отвлекал ВСУ под Угледаром для решения боевой задачи.

До этого бывший украинский военный Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России, заявил о желании получить российский паспорт. Он сообщил, что вернулся в родной город Сватово в Луганской народной республике. Там экс-танкист собирается устроиться на работу и помогать своей матери.

Ранее российские снайперы сорвали несколько ротаций украинских войск под Урожайным.

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