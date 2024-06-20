Несколько человек получили ранения во время стрельбы в США

Как минимум семь человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате стрельбы в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом сообщил телеканал ABC Philadelphia со ссылкой на полицию.

По данным журналистов, инцидент произошел вечером 19 июня. На одной из улиц остановился автомобиль, из которого вышли три человека, и один из них как минимум 17 раз выстрелил по прохожим. После этого троица села в машину и уехала.

Полиция сообщила, что все пострадавшие выжили и их жизням ничего не угрожает. Их доставили в больницы.

Полиция считает, что нападавшие стреляли в толпу специально, а кто-то из толпы мог быть их целью. Личности преступников пока не установили, правоохранительные органы разыскивают их.

До этого полиция Краснодарского края начала розыск мужчины, стрелявшего из пистолета на рынке. Инцидент произошел на центральном рынке станицы Динской. На кадрах с места инцидента заметно, как двое мужчин о чем-то беседуют. После этого один из них целится во что-то наверху и делает несколько выстрелов.

В этот момент рядом проходят женщины и закрывают руками уши. После стрельбы они что-то говорят мужчине с пистолетом, и тот, пряча оружие, медленно покидает место происшествия на велосипеде.

Ранее в квартире москвича обнаружили огнестрельное оружие и патроны.