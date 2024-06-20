Москвичей предупредили об экстремальной погоде днем 20 июня

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды и предупреждают москвичей об экстремальных погодных условиях в столице днем 20 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале московского городского хозяйства.

«В течение суток 20 июня прогнозируются сильные дожди с вероятностью выпадения до 20 мм осадков в течение часа в отдельных районах города. С 12:00 до 17:00 возможно формирование смерчей», — говорится в сообщении.

Также в городе ожидаются гроза и усиление порывов ветра до 18-23 м/с. При этом все городские службы работают в усиленном режиме.

«Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Жителей Москвы призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а при нахождении вне зданий — не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.