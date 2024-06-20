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Беременная женщина из Якутии потеряла ребенка после избиения судимым вагнеровцем

В Якутии рецидивист жестоко избил беременную женщину и вновь отправился на СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Якутии бывший член ЧВК «Вагнер» избил беременную девушку и отправился на СВО. Об этом сообщает правозащитный проект «Ты не одна, с тобой Якутия» на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Местная жительница потеряла нерожденного ребенка в конце 2023 года после того, как ее жестоко избил рецидивист, который получил помилование за службу в рядах ЧВК «Вагнер». Врачи зафиксировали у девушки повреждения головы, перелом девятого ребра и переломы пальцев рук, а также множественные ссадины и кровоподтеки.

Дело на злоумышленника возбудили только после того, как правозащитницы помогли пострадавшей составить жалобу в прокуратуру на бездействие полиции. Мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и отправили в СИЗО. Однако недавно стало известно, что фигурант не дождался суда и уехал на фронт.

«Дело даже до суда не упаковали, и его не перевели в статус подозреваемого. И на стадии следствия, находясь в СИЗО, оказывается, любой желающий психопат может «убыть на СВО». Девушку «затыкают» тем, что, как придут результаты экспертизы, его переведут в статус подозреваемого, и она сможет взыскать моральный вред, который будет оплачен за счет его службы на СВО», — уточнили участницы сообщества.

При этом следователи, как уточняется, не могут дать гарантию своим же словам.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» расчленил женщину.

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