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Мужчина выиграл рекордные семь миллионов долларов в лотерею благодаря совету родственника

В США мужчина выиграл семь миллионов долларов в лотерею благодаря совету отца

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Shutterstock

В США мужчина стал обладателем рекордного выигрыша в лотерею, последовав совету своего родственника. Об этом сообщает UPI.

По данным издания, 38-летний житель округа Уэйн в штате Мичиган много лет играл в лотерею Lotto 47, но не преуспел в своих результатах. Американец пояснил, что всегда выбирал разные числа до того, как его родственник посоветовал из раза в раз придерживаться одного и того же набора чисел.

«Я приобрел онлайн-подписку на лотерею и стал следовать совету отца. 22 мая мне на почту пришло письмо, где говорилось, что я выиграл 7,19 млн долларов. Я был в шоке и все время думал о том, как мой отец был прав», — поделился собеседник СМИ.

Мужчина заявил, что пока еще не осознал, что сорвал джекпот. Выигрыш победитель планирует потратить на обучение детей в колледже.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $837 тысяч после вещего сна сестры.

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