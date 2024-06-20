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В мире увеличилась заболеваемость холерой

ВОЗ: заболеваемость холерой в мире выросла в мае на 58%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Уровень заболеваемости холерой в мире вырос в мае на 58%. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в мае поступали сообщения о 46 424 случаях холеры из 19 стран мира. По сравнению с апрелем в мае выявили на 58% случаев заболевания больше.

Специалисты уточнили, что особенно высокая заболеваемость отмечалась в Восточном Средиземноморье. В Афганистане было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев, в Пакистане — также более 13 тысяч.

В январе 2023 года в ВОЗ описывали ситуацию с заболеваемостью холерой в мире как «чрезвычайную ситуацию третьего класса».

Холера — опасная инфекционная болезнь, которую вызывают холерные вибрионы. Возбудитель попадает в организм человека с зараженными пищей или водой.

До этого врач-паразитолог Эдуард Бартули предупреждал, что купаться в городских реках опасно для здоровья.

Ранее врач рассказала, какие болезни можно подхватить, взявшись за дверную ручку.

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