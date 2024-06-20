Стало известно, могут ли инъекции ботулотоксина привести к отравлению ботулизмом

Ботулотоксины, которые вызвали массовое отравление ботулизмом россиян, применяются в косметологии и других областях медицины, однако, они не способны вызвать ботулизм. Об этом «Москве 24» рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

По ее словам, медицинские работники применяют небольшие дозы самого токсина, например, для реабилитации после инсульта, лечения повышенного потоотделения, разглаживания морщин, поэтому отравление в этих случаях исключено. Врач добавила, что регулярное проведение процедур с ботулотоксинами может даже сформировать иммунитет к ботулизму.

«Кроме того, у 5% пациентов может вообще не быть реакции на ботулотоксин. То есть мы вводим вещество, а морщины не разглаживаются. Это означает, что человек либо уже перенес ботулизм в легкой форме, либо было отравление грибами или другими консервированными продуктами. То есть у человека есть антитела к ботулотоксинам», — отметила Вищипанова.

При этом она добавила, что такие процедуры противопоказаны людям, у которых есть хронические заболевания, поливалентная (реакция сразу на несколько различных аллергенов) или белковая аллергия, герпес, ОРВИ, беременность, эпилепсия и онкология в стадии лечения.

Накануне главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов говорил, что ботулотоксин, который вызывает ботулизм, можно обнаружить не только в консервированной продукции, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах.

Ранее инфекционисты назвали симптомы и последствия заражения ботулизмом.