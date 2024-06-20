Появились кадры сильного дыма от пожара на складе в Белгороде

На улице Корочанская в Белгороде загорелся склад. Кадрами большого столба дыма от пожара очевидцы поделились в Telegram-канале «Жесть Белгород».

По данным канала, внутри склада загорелась резина. Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания. Информация о причине случившегося уточняется.

Также 20 июня на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области произошли взрыв и возгорание резервуара. По словам главы региона, к тушению привлекли силы территориальной подсистемы «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

В ночь на четверг пожар произошел на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки беспилотника. Его площадь составила около 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Азове (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).