«Ничего хорошего сказать не могу»: бывший директор Дома Моды о смерти сына Зайцева

Бывший директор Дома Моды и помощник Вячеслава Зайцева Николай Головин прокомментировал известие о смерти Егора Зайцева. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что всегда был в конфликте с сыном известного модельера, поэтому ничего хорошего сказать о нем не может. При этом он выразил соболезнования семье умершего.

«Я-то с ним был всегда в конфликте, поэтому я ничего хорошего о Егоре сказать не могу, поэтому мне нечего сказать вам. [Что будет с Домом Моды?] У него же есть мать, жена, дочь — наследники, ближайший круг. При Егоре закатилась вся эта история Дома Моды. Мне жаль его мать, его жену, дочь. Умер сын, отец. Я им сочувствую, соболезную. Хорошего о Егоре мне сказать нечего», — сказал он.

Накануне, 19 июня, журналист Григорий Нехорошев сообщил в соцсетях о смерти 64-летнего Егора Зайцева. Он отметил, что Зайцев пережил отца всего на один год. По словам Нехорошева, смерть модельера ознаменовала «конец династии».

В феврале медики диагностировали у Зайцева образования в толстом отделе кишечника. Кроме того, у сына Вячеслава Зайцева нашли образования в печени и почках.

28 апреля модельер опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный в больничной палате. В тот же день он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.

Ранее умерла легендарный японский дизайнер Ханаэ Мори.