Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка распылила в троллейбусе баллончик после конфликта из-за свободных мест

Красноярка распылила баллончик в троллейбусе после конфликта из-за мест

close
100%
«Борус. Люди»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Борус. Люди»

В Красноярске поездка в троллейбусе для одного из пассажиров и водителя закончилась обращением за медицинской помощью, после того, как в салоне транспортного средства распылили перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

По данным канала, инцидент произошел 19 июня в троллейбусе, следовавшем по маршруту №15. Пассажиры поспорили из-за свободных мест в салоне. В итоге спутница одного из конфликтующих достала из сумочки перцовый баллончик и распылила его. В результате пострадали женщина-водитель и пассажир.

На опубликованных в соцсетях кадрах последствия инцидента водитель жалуется на потерю зрения и пытается промыть себе глаза водой, после чего женщину забирает прибывшая на место бригада медиков.

В пресс-службе краевого ГУ МВД заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Ростовской области мужчина распылил перцовый газ в электричке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами