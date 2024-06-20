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Бездомный, вооруженный иглой для подкожных инъекций, напал на туриста и был арестован

В США бездомный атаковал прохожего, который отказался дать ему денег

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Asheville Police Department

В США турист получил удар иглой для подкожных инъекций после того, как отказал в деньгах бездомному. Об этом пишет Mid-Michigan NOW.

Инцидент произошел 31 мая в Эшвилле, штат Северная Каролина. По данным полиции, Джулиан Брайан МакАртур подошел к прохожему и его семье и попросил денег. Пострадавший, приехавший из Южной Каролины, отказался и продолжил прерванную прогулку.

Спустя несколько минут он уже садился в машину, но внезапно почувствовал укол в спину. Американец обернулся и увидел того самого мужчину, который только что попросил у него денег.

Пострадавший обратился в больницу, где подтвердили, что он действительно был ранен иглой для подкожных инъекций. Врачи отпустили мужчину домой, но он, как сообщается, до сих пор вынужден принимать антибиотики.

Известно, что за последние годы МакАртур совершил множество преступлений в нескольких городах. Его арестовали лишь 17 июня и предъявили обвинения в нападении с применением оружия с целью нанесения серьезных травм, сопротивлении сотруднику полиции и вымогательстве.

Ранее бездомный из Нью-Йорка ранил ножом двух прохожих и уснувшего в метро молодого человека.

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