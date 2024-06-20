Готовившие покушение на главу Крыма украинские агенты получили сроки

Южный окружной военный суд вынес приговор двум агентам украинской разведки, планировавшим теракты на территории Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В сообщении ФСБ говорится, что подсудимые собирались совершить «резонансные диверсионно-террористические акты». Речь идет о покушениях на главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента региона Владимира Константинова и руководителя администрации Ялты Янину Павленко.

О задержании группировки, состоявшей из Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евмененко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского, ФСБ сообщило в мае прошлого года. По данным российских силовиков, мужчин завербовал замглавы офиса украинского президента Роман Машовец, тесно связанный с ГУР минобороны страны.

close 100% ФСБ

При проведении обысков у мужчин нашли пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, а также детонаторы, устройства для слежки и прочее оборудование. Подробнее о группировке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела о покушении на Арсена Павлова, известного по позывному Моторола.