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Готовившие покушение на главу Крыма украинские агенты получили сроки

ФСБ: двум агентам ГУР Украины дали сроки за подготовку терактов в Крыму

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Евгений Биятов/РИА Новости

Южный окружной военный суд вынес приговор двум агентам украинской разведки, планировавшим теракты на территории Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В сообщении ФСБ говорится, что подсудимые собирались совершить «резонансные диверсионно-террористические акты». Речь идет о покушениях на главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента региона Владимира Константинова и руководителя администрации Ялты Янину Павленко.

О задержании группировки, состоявшей из Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евмененко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского, ФСБ сообщило в мае прошлого года. По данным российских силовиков, мужчин завербовал замглавы офиса украинского президента Роман Машовец, тесно связанный с ГУР минобороны страны.

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ФСБ

При проведении обысков у мужчин нашли пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, а также детонаторы, устройства для слежки и прочее оборудование. Подробнее о группировке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела о покушении на Арсена Павлова, известного по позывному Моторола.

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