Врачи оценили эффективность и последствия карнивор-диеты

В России набирает популярность карнивор-диета – экстремальная форма низкоуглеводной диеты, которая предполагает питание мясом и продуктами животного происхождения при отказе от углеводов. По сути, это жесткая форма кето-диеты, считает диетолог, гастроэнтеролог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова. Такой тип питания может нанести серьезный вред здоровью, объяснила она Общественной службе новостей.

Преимуществом карнивор-диеты является отказ от рафинированных и переработанных продуктов, отметила Дианова. При этом разрешается есть овощи и фрукты, а мучное, хлеб, макароны и прочее – нет. Исключение этих продуктов из рациона грозит пищевой депрессией и срывами. Кроме того, если долго придерживаться карнивор-диеты, у человека начнутся запоры, предупредила диетолог. Восстановить работу кишечника быстро не получится – лечение может длиться более полугода, подчеркнула она.

«Причина — употребление животных белков, кроме рыбы. Несмотря на наличие овощей в этой диете, нагрузка на печень все же будет, и я не исключаю высокий риск развития мочекаменной болезни», — добавила Дианова.

При лечении последствий диеты врачи стараются снизить уровень мочевой кислоты и растворить камни, для чего назначаются дорогие лекарства. После этого мясо пациенту нужно будет есть крайне осторожно. В целом здоровому человеку рекомендуется есть мясо не чаще двух-трех раз в неделю. При желании его можно заменять на растительное – оно более полезно для здоровья, считает врач.

«В этом «мясе» та же калорийность, но пользы в разы больше, добавлено железо, и по вкусу оно очень вкусно», — заключила Дианова.

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